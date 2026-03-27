Необгрунтовані активи: у посадовця Держпродспоживслужби можуть конфіскувати 2,5 мільйона гривень

Прокуратура заявила позов про визнання необгрунтованим автомобіля, який заступник начальника управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області придбав нібито за 10 тисяч гривень, а через кілька місяців продав вже за 900 тисяч.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Позов про визнання необгрунтованим активу заступника начальника управління Держпродспоживслужби прокурор САП заявив до Вищого антикорупційного суду на підставі матеріалів Державного бюро розслідувань.

"Мова йде про автомобіль "Toyota Land Cruiser 200", 2020 року випуску. У липні 2024 року посадовець придбав цю автівку за 10 тис. грн, а через кілька місяців продав за 900 тис. грн", – говориться у повідомленні.

При цьому мінімальна ринкова вартість такого автомобіля становить понад 2,48 млн грн. Офіційні доходи та заощадження родини не дозволяли придбати актив навіть за заниженою ціною, пояснюють у прокуратурі.

"Зважаючи на те, що майно вже відчужене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави 2,48 млн грн – грошового еквівалента ринкової вартості позашляховика", – говориться у повідомленні.

