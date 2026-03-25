У Києві судитимуть керівника ШЕУ: переплатив 3 мільйона гривень за стовпчики

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника Шляхово-експлуатаційного управління, з вини якого за обмежувальні стовпчики було переплачено три мільйона гривень.

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника КП "Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району" м. Києва.

Його дії кваліфіковано як службова недбалість, санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від двох до п'яти років зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Встановлено, що через невжиття керівником заходів контролю комунальне підприємство придбало стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі, що за технічними та якісними характеристиками не відповідають нормам ДСТУ.

Їх висота мала б становити від 0,75 м до 1,10 м.

Внаслідок цього столичному бюджету завдано збитків на понад три мільйона гривень.

Разом з обвинувальним актом прокурором до суду скеровано цивільний позов з метою стягнення з обвинуваченого суми завданих збитків.

Досудове розслідування проводили слідчі головного управління Національної поліції у м. Києві.

Раніше Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району", який завдав бюжету міста збитки на 1,4 мільйона гривень під час закупівлі стовпчиків.

Посадовцям Київської міської державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних грошей під час виконання вуличного ремонту.

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру групі осіб, серед яких чиновник Київської міської державної адміністрації, щодо незаконної приватизації 575 квадратних метрів комунальних приміщень.

Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям "Київзеленбуду" та директору приватного підприємства щодо заволодіння бюджетними грошима під час реконструкції парку відпочинку в урочищі "Наталка".