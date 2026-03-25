Справу коллаборанта Сальдо передали до суду

Обвинувальний акт щодо Володимира Сальдо, який організував незаконне привласнення зерна на тимчасово окупованій частині Херсонщини – скерували до суду.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, Сальдо є одним з ключових колаборантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

"Після захоплення регіону він добровільно погодився очолити окупаційну адміністрацію та фактично став її керівником. Одним із перших його завдань було встановлення повного контролю над аграрним сектором", – говориться у повідомленні.

У 2022 році під його керівництвом окупаційна влада розгорнула системну схему примусового вилучення сільськогосподарської продукції.

У фермерів забирали зерно та інші ресурси, а підприємства, власники яких виїхали або відмовилися співпрацювати, захоплювали разом із майном та інфраструктурою, зокрема зерновими терміналами.

За оцінками слідства, у такий спосіб було незаконно привласнено продукції на понад 5,3 млрд грн. Після цього Сальдо організував її подальше вивезення.

Викрадене зерно транспортували автомобільним і залізничним транспортом до портів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також до Росії, зокрема у Краснодарський край і Ростовську область.

Звідти продукцію морем експортували за кордон під виглядом російського походження. Основними напрямками були Сирія, Єгипет, Туреччина та Ліван.

"Таким чином була налагоджена повноцінна система привласнення і вивезення українських ресурсів", – розповіла прокуратура.

Наразі вже дев'ять учасників цієї схеми, які виконували та реалізовували рішення окупаційної влади, постали перед судом.

Їм інкриміновано порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення від 12.08.1949 та законів і звичаїв війни, у частині незаконного заволодіння продовольчими ресурсами.

"Скерування обвинувального акта щодо Сальдо є ключовим етапом у притягненні до відповідальності організаторів цієї схеми. Наступник крок – притягнення винних до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді", – говориться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу профільних підрозділів контррозвідки.

Нагадаємо:

Раніше так званому "губернатору" Херсонської області Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна.

У розслідуванні "Схем" йшлося, що призначений РФ керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо і спеціально створена локальна комісія надавали погодження російським компаніям на експорт української агропродукції за кордон з нульовою або зниженою вивізною ставкою митного збору.

Також повідомлялося, що держава продасть гранітний кар'єр, що належав родині гауляйтера окупованої частини Херсонської області Сальдо.

Раніше Сальшо визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.