У Львові судитимуть заступника начальника ТЦК: приховав майно на 8 мільйонів гривень

Слідчі завершили розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який не задекларував майно на 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП, який на момент викриття виконував обов'язки керівника. Обвинувальний акт скеровано до суду", – інформує ДБР.

Слідство встановило, що за 2023–2024 роки посадовець не задекларував земельну ділянку площею 0,025 га та житловий будинок на 139 кв. м у Львівському районі. Майно він оформив на тещу, хоча фактично придбав за власні кошти.

Крім того, у декларації відсутні автомобілі Mercedes та Nissan, оформлені на батька та сестру посадовця, але фактично використовувалися ним і його дружиною.

Загальна вартість незадекларованого майна становить майже 8 млн грн.

За ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку способу життя посадовця. Встановлено, що його офіційні доходи не відповідають вартості придбаного майна.

Посадовця судитимуть за декларування недостовірної інформації, йому загрожує до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

