У Херсоні скінчилися гроші на антидронові сітки: скільки витратили

З обласного бюджету Херсонщини витратили 50 мільйонів гривень на закупівлю матеріалів для закриття доріг антидроновими сітками, яких вистачає на 60 кілометрів.

Про це пишуть "Новини Приазов'я".

"Є ділянки, які повністю захищені, але першочергово ми планували понад 60 км – те, що ми можемо зробити коштом обласного бюджету. Більше вже у нас немає грошей", – повідомив заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Ми звернулися до центральної влади для виділення додаткового фінансування. Ми готові приймати сітки й будемо їх встановлювати вже своїми силами", – додав він.

За його словами, роботи зі встановлення сіток тривають вже близько року. Спочатку закривали критичну інфраструктуру, потім – під'їзди до лікарень та лікарні та зараз вже займаються дорогами. У пріоритеті – дороги, які використовуються для заїзду і виїзду з Херсона.

"Зараз на трасі Миколаїв-Херсон суттєво зменшилась кількість атак і активність російських безпілотників. Тому що, окрім сіток, ще є РЕБи, які ми також використовуємо. У співпраці, якщо можна так називати, сіток і РЕБів, виходить гарний результат", – стверджує держслужбовець.

Інколи Херсонщина безплатно отримує матеріали для антидронових тунелів з-за кордону. Підприємці готові передавати сітки, які вже не використовують. Проте, зауважує Олександр Толоконніков, матеріали треба перевіряти.

"Ці сітки, які зараз встановлюються, вони показали свою ефективність у протидії з дронами – FPV, Mavic. Навіть такі були випадки, коли ці сітки зупиняли й БПЛА типу "Крило", – додав чиновник.

