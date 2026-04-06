Найбільший виробник БПЛА у світі майже заборонив дрони у своїй країні

Китай, світовий лідер з виробництва дронів, запроваджує нові регуляції щодо їхнього використання – цивільні польоти на дронах в країні стають майже неможливими.

Про це пише The New York Times.

Починаючи з травня 2026 року, всі дрони в країні повинні будуть реєструватися з використанням реальних даних власників. На будь-який запуск дрона потрібно буде отримувати державний дозвіл принаймні за добу до польоту.

Дані польотів передаватимуться до державних органів у реальному часі.

У столиці Китаю, Пекіні, польоти на дронах будуть заборонені майже повністю – їх не можна буде навіть завозити та продавати в місті. Також буде заборонено мати більше трьох дронів в одному домі.

Офіційна причина – забезпечення безпеки авіарейсів та підготовка законодавства до "низьковисотної економіки", що передбачає широке використання дронів для доставки, обслуговування електромереж та фермерства.

"Оскільки уряд прагне максимально реалізувати економічний потенціал повітряного простору на низьких висотах, йому спочатку необхідно створити більш ефективну систему управління цим простором", – каже Лі Мо, директор Центру досліджень економіки низьких висот при Гонконгському університеті науки і технологій.

Водночас видання припускає, що причиною можуть бути безпекові ризики у разі війни, адже дрони дозволяють стежити за стратегічними об'єктами.

Китайці скаржаться на те, що державні органи відмовляють їм у дозволі на польоти без вагомих причин. Один зі співрозмовників NYT заявив, що тільки 2 з 30 його запитів на політ були підтримані.

Регуляції вдарили по бізнесу: продавці дронів кажуть, що їхній бізнес різко скоротився, а кількість оголошень про продаж вживаних дронів в інтернеті різко зросла.

