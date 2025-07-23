На трасі у Запорізькій області збудували тунель проти дронів

У Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише Zprz.city.

Захисний об’єкт вже завершено на одному з найнебезпечніших логістичних напрямків — Оріхівській трасі.

"Ми побудували першу антидронову дорогу на Оріхівській трасі — її протяжність 6,5 кілометра. Це лише початок. У нас амбітний план — понад 200 кілометрів захищених шляхів у межах області", – повідомив Федоров.

"Найближчими днями планую зустріч із міністром оборони для синхронізації дій і пришвидшення реалізації цього проєкту", — додав він.

Зведення тунелів здійснюється за кошти Спільного оборонного фонду. Закуплено все необхідне — від металоконструкцій і сіток до витратних матеріалів. У проєкт активно залучені бійці запорізької бригади, які поділилися бойовим досвідом, що ліг в основу інженерного рішення.

Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених. А для цивільних — це зменшення ризиків під час руху в межах прифронтових територій, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна готова законтрактувати увесь обсяг дронів-перехоплювачів, який українські компанії можуть виготовити до кінця року.