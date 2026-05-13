Росія атакувала об'єкти "Нафтогазу" у двох областях
Росія 13 травня знову атакувала інфраструктуру "Нафтогазу" у двох областях України.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
"На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося наше підприємство на Житомирщині", - зазначив Корецький.
Він наголосив, що цього разу обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо:
Раніше Корецький заявляв, що внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку група "Нафтогаз має імпортувати додаткові обсяги газу.