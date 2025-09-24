У Запоріжжі будуватимуть модульні укриття у дворах багатоповерхівок

У Запоріжжі у дворах багатоповерхівок збирається будувати спеціальні модульні укриття.

Про це пише Akzent.zp.ua.

Як зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, сьогодні під час повітряної тривоги не всі жителі мають можливість оперативно спуститися в захищене приміщення. У багатьох будинках відсутні підвали, а ті, що є, часто перебувають у занедбаному стані та не відповідають вимогам безпеки.

Споруди, які будуть будувати — це модульні конструкції, частково заглиблені під землю. Вони зможуть вміщати від 30 до 50 осіб одночасно .Мешканці під час сигналу тривоги виходять з квартир просто у двір, де знаходиться безпечне місце для укриття.

"Таким чином, відпаде потреба шукати доступ до підвалів чи бігти до найближчої офіційної схованки, яка може бути за кілька кварталів", – говориться у повідомленні.

За словами Федорова, мова йде не про поодинокі пілотні проєкти, а про системний підхід. Якщо проєкт отримає остаточне схвалення Міністерства розвитку громад, то модульні укриття встановлюватимуть масово — у Запоріжжі та в інших населених пунктах області.

Зараз тривають заключні перемовини щодо фінансування та організації будівництва. Влада сподівається, що реалізація ініціативи дозволить людям почуватися більш захищеними у своїх районах навіть у найскладніші моменти.

