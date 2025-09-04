До кінця року у портах встановлять 38 мобільних укриттів

До кінця року ДП "Адміністрація морських портів України" встановить 38 додаткових мобільних укриттів у портах.⠀

Про це АМПУ повідомила у Telegram.

Мобільні укриття встановлять у портах Великої Одеси, портах Дунаю та Миколаївського регіону.⠀

"Нові укриття дозволять швидко реагувати на небезпеку, скоротити час доступу до захисних споруд та захистити людей, від яких залежить щоденне функціонування критичної інфраструктури", – говориться у повідомленні.⠀

Наразі у портах вже функціонують стаціонарні захисні споруди та певна кількість мобільних укриттів. У Одеському порту нещодавно з’явилися 10 додаткових модульних укриттів, встановлених за сприяння Благодійного фонду "Українська фундація". Вони розміщені безпосередньо біля робочих постів, щоб портовики могли швидко отримати захист.

Водночас масштаби територій, специфіка роботи та короткий час підльоту балістичних ракет вимагають додаткових рішень, говориться у повідомленні.

