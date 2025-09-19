На Запоріжжі будують десятки кілометрів антидронових тунелів

Перший тестовий відрізок антидронового тунелю на Запоріжжі показав ефективність, тепер продовжується будівництво десятків кілометрів.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише Akzent.zp.ua.

FPV-дрони долітають навіть до Запоріжжя, а в громадах області атаки відбуваються щоденно. Аби захистити автівки та зберегти логістику, в Запорізькій області почали будувати антидронові тунелі, говориться у публікації.

Перший тестовий відрізок, який побудували довжиною в 6,4 км, показав ефективність, продовжується будівництво десятків кілометрів. Загальна потреба – сотні кілометрів, зазначив Федоров.

Через активне застосування росіянами дронів на оптоволоконному управлінні дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику. Саме тому для захисту військової та цивільної логістики у прифронтових громадах Запорізької області почали зводити антидронові тунелі зі спеціальних сіток.

"Після того як ворог почав широко викорситовувати дрони на оптоволокні, логістичні шляхи стали зовсім небезпечними, особливо в близькості до лінії фронту. Близькість — це і 15, і 20 км, адже ворог постійно удосконалює оптоволоконні дрони, сьогодні вони вже можуть летіти на 25-30 км", – запевняє ОВА.

"Єдиний спосіб захисту — будівництво тунелей з сітками. Ними можуть пересувати не тільки військові, а найголовніше — цивільні", – розповів Федоров.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області збудували перший спеціальний антидроновий тунель для захисту цивільного і військового транспорту від атак ворожих FPV-дронів. Антидроновий тунель дозволяє безпечніше переміщувати особовий склад, спорядження та евакуювати поранених.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині планують облаштувати антидроновими сітками 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів.

Також повідомлялося, що у Сумах розпочали роботи з монтажу систем захисту автозаправних станцій від атак дронів. До того Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що опрацьовує з бізнесом питання захисту АЗС від російських ударів.