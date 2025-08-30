На Херсонщині антидроновою сіткою планують облаштувати 264 кілометрів доріг

На Херсонщині планують облаштувати антидроновими сітками 264 кілометрів доріг та критичних об'єктів.

Про це йдеться у публікації сайту "Вгору".

Як зазначив очільник ХОВА Олександр Прокудін, наразі вже захищено 7 кілометрів шляхів. Однак через високу вартість — близько 1 мільйона гривень на 1 кілометр — для завершення проєкту потрібне фінансування. Тому обласна влада звернулася до уряду з проханням виділити близько 300 мільйонів гривень.

"На автошляхах та об'єктах критичної інфраструктури почали встановлювати антидронові конструкції з сітки. Зі слів військовослужбовців, такий фортифікаційний засіб оборони, як антидронова сітка, раніше використовувалася військовими передусім для маскування. Але тепер нею, як павутинням оплітають дороги, лікарні та енергетичні об’єкти", – говориться у повідомленні.

"Очільник ХОВА Олександр Прокудін стверджує: облаштування сітками для захисту від дронів на Херсонщини триває близько року, але в першу чергу закривали потреби військових", – пише сайт.

"Збирали з громад, зокрема й з інших областей, вилучені під час рейдів рибоохоронного патруля звичайні рибальські сітки, а потім доручили військовим тестувати різні їх види, щоб обрати надійний варіант захисту для доріг та об’єктів критичної інфраструктури", – говориться у публікації.



