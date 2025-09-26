Турецька компанія заробить 46 мільйонів гривень на днопоглибленні у порту Ізмаїла

Ізмаїльська філія ДП "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовила турецькій Onur Marine Gemi днопоглиблення на 45,90 млн грн без ПДВ.

Про це пише ЦТС.

За даними у системі "Прозорро", йдеться про послуги з технічного обслуговування акваторії морського порту Ізмаїл біля причалів №12-14, 19-22 для підтримки навігаційних габаритів, які компанія має надати до кінця цього року.

За договором, вартість послуг складає 5,59 євро без ПДВ за кубометр вилученого ґрунту. Загальний обсяг днопоглиблення складає 170 500 куб. м.

Ґрунт будуть возити на підводний відвал на річці Дунай на відстані до 2 км від ділянок днопоглиблення. Компанія використовуватиме для роботи власне днопоглиблювальне судно Hegemann IV, пише сайт.

Турецька Onur Marine Gemi Işletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi була створена в 2021 році. Компанія Onur Marine отримала підряд без конкуренції - на відкриті торги більше ніхто не прийшов, говориться у повідомленні.

Як повідомляв сайт "Наші гроші", раніше "анонімний потенційний учасник скаржився на вимогу, що аналогічний договір має бути таким, за яким виконувалось саме днопоглиблення. "Він назвав це дискримінацією і вимагав дозволити аналогічний договір на капітальний ремонт гідротехнічних конструкцій чи споруд", - йдеться в повідомленні.

Замовник не побачив дискримінації і відповів, що закуповує днопоглиблення, тому й під аналогічним договором розуміє такий, який передбачав саме днопоглиблення.

У жовтні 2022 року ця компанія виграла підряд філії "Днопоглиблювальний флот" ДП АМПУ на фрахтування судна Hegemann IV вартістю 13,37 млн доларів, або 489,00 млн грн.

Згодом ціну договору зменшили до 12,77 млн доларів, або 467,08 млн гривень, а в липні 2024 року договір розірвали за згодою сторін, повідомляє сайт "Наші гроші".

У травні 2025 року Господарський суд Одеської області стягнув з АМПУ на користь турецької компанії борг за цим договором у розмірі 840 тис. доларів, 3% річних у розмірі 10 тис. доларів, 80 тис. доларів пені та 4 тис. судового збору.

В ухвалі сказано, що, як вбачається із матеріалів справи, позивач надав послуги на 1,63 млн доларів, АМПУ сплатила 430 тис., потім сторони зменшили суму оплати на 362 тис. шляхом заліку однорідних зустрічних вимог, а те, що залишилось, це борг 840 тис. доларів.

АМПУ клопоталась про призначення судово-економічної експертизи для встановлення розміру боргу.

Адміністрація пояснювала, що внутрішній аудит на підприємстві встановив, що в актах здачі-приймання наданих послуг завищено загальну вартість наданих послуг на 190 тис доларів. Тобто судновласник надав більше послуг, ніж замовляв фрахтувальник при узгодженні наряд-завдань, що призвело до перевищення обсягу і вартості послуг.

Ще просили додати витяг з аудиторського звіту до матеріалів справи. Суд відмовив. Нині АМПУ оскаржує рішення суду в апеляції.

Нагадаємо:

Ввечері 23 липня на Дунаї вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України". Судно перебувало на гирлі Бистре для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ.

Земснаряд "Інгульський", який раніше отримав пошкодження під час роботи у гирлі Бистре, підняли з дна. Судно направлено на технічне обстеження, за результатами якого буде визначено обсяги та порядок проведення ремонтних робіт".

Ізмаїльський порт визначив переможця тендеру на модернізацію системи відеоспостереження. Вартість робіт складе 3 млн 947 тис. грн.

У Одеському морському порту збираються за понад 539 млн гривень реконструювати причал.

Згодом торги на реконструкцію причалу №7 морського порту вартістю понад 539 мільйонів гривень скасували. Аукціон не відбувся, бо жодна компанія не подала пропозицію.

В Чорноморському порту втановили перші три мобільні захисні споруди в рамках реалізації програми з встановлення 38 модульних укриттів ДП "АМПУ". До кінця року тут планують встановити ще сім.