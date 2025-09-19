У порту Ізмаїла системи відеоспостереження реконструюють за 4 мільйони гривень

Ізмаїльський порт визначив переможця тендеру на модернізацію системи відеоспостереження. Вартість робіт складе 3 млн 947 тис. грн.

Про це пише usm.media.

Відповідно до результатів тендеру на сайті держзакупівель Prozorro, переможцем стало київське ТОВ "Науково-виробнича фірма Авт-пром". Воно обійшло одеського конкурента ТОВ "Пожежні охоронні системи".

"Мова йде про реконструкцію системи відеоспостереження на територіях виробничо-перевантажувальних комплексів 1 та 3, виробничого комплексу механізації, ремонтно-будівельної дільниці, автогосподарства та управління порту", – уточнює сайт.

Вартість робіт складе 3 мільйони 947 тисяч гривень, що на 133,3 тисячі менше максимально можливої ціни, яку замовник був готовий заплатити. Умови договору передбачають, що компанія-переможець виконає перелік монтажних робіт, проведе дообладнання діючої системи відеоспостереження до 31 грудня 2025 року.

Одеська компанія запропонувала нижчу ціну ніж у конкурента — 3,7 мільйона гривень, проте цей факт не допоміг їм здобути перемогу, оскільки у документах виявили невідповідність.

За даними YouControl, київське ТОВ «Науково-виробнича фірма Авт-пром» зареєстроване у Києві у 2003 році. Основним напрямом діяльності є електромонтажні роботи. Власник та керівник — Іван Срібняк.

