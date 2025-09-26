В Чорноморському порту з'явились перші мобільні укриття

В Чорноморському порту втановили перші три мобільні захисні споруди в рамках реалізації програми з встановлення 38 модульних укриттів ДП "АМПУ". До кінця року тут планують встановити ще сім.

Про це йдеться в Telegram Адміністрації морських портів України.

Як повідомляється, Чорноморськ став першим портом, де розгорнуто масштабну програму посилення захисту працівників морської галузі. Надалі мобільні укриття планують розмістити у портах Великої Одеси та Дунайського регіону.

Кожне укриття спроєктоване з урахуванням специфіки діяльності та дозволить максимально ефективно захистити персонал критичної інфраструктури, від якого залежить стабільність експортних перевезень України, зазначили в АМПУ.

До кінця року ДП "Адміністрація морських портів України" встановить 38 додаткових мобільних укриттів у портах Великої Одеси, портах Дунаю та Миколаївського регіону.⠀

Наразі у портах вже функціонують стаціонарні захисні споруди та певна кількість мобільних укриттів.