Реконструкція причалу у Одесі за 539 мільйонів гривень: охочих не знайшлося

У Одесі скасували торги на реконструкцію причалу №7 морського порту вартістю понад 539 мільйонів гривень. Аукціон не відбувся, бо жодна компанія не подала пропозицію.

Про це з посиланням на дані системи закупівель Prozorro пише "Інтент".

У серпні Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) оголосила відкриті торги на виконання будівельних робіт з реконструкції причалу №7 в Одеському морському порту.

Очікувана вартість закупівлі становила понад 539 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію замовник планував до 31 грудня 2027 року. Згідно з технічною документацією, реконструкція передбачала масштабний комплекс робіт.

"Втім, на етапі приймання пропозицій тендер викликав резонанс серед потенційних учасників. Одне зі звернень стосувалося вимоги надати чинне Свідоцтво про визнання учасника процедури закупівлі, видане Регістром судноплавства України або іншим кваліфікаційним товариством", – говориться у повідомленні.

Потенційні підрядники зазначали, що отримання цього документа займає щонайменше місяць, а отже, фактично обмежує доступ до торгів, зазначає "Інтент".

Окрім цього, компанії нарікали на вимогу підтвердити досвід виконання робіт з улаштування залізничних колій із класом наслідків СС3, говориться у публікації.

"Учасники наголошували, що вже існують обмеження у наданні аналогічних договорів через неможливість підтвердити досвід за контрактами, виконаними у портах, які нині залишаються тимчасово окупованими — Керчі, Бердянську, Маріуполі, Євпаторії та Феодосії", – пише "Інтент".

У таких умовах додаткова вимога класу наслідків СС3, на їхню думку, ще більше звужувала коло потенційних претендентів, адже чимало компаній мають досвід робіт лише на об’єктах СС2, що теж могло б вважатися релевантним для морських портів.

Також учасники звертали увагу на непропорційність вимог: наприклад, від підрядників вимагали підтверджений досвід з влаштування залізничних колій, проте не вимагали досвіду з днопоглиблення, хоча такі роботи входили до проєкту.

АМПУ у відповідь заявила, що всі вимоги встановлено з метою підтвердження кваліфікації та технічної спроможності учасників, тому змінювати умови відмовилася.

"Подати пропозиції мали до 9 вересня 2025 року, однак жодна компанія не подала заявку. В результаті торги були скасовані через відсутність пропозицій, а реконструкція причалу №7 наразі залишається без виконавця", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Одеському морському порту збираються за понад 539 млн гривень реконструювати причал.

Також повідомлялося, що Україна залучає понад сто мільйонів доларів власних коштів на реалізацію найважливіших проектів у портах. При цьому Україна активно впроваджує нові технологічні рішення в портах: залучає сучасні технології, розвиває власні цифрові сервіси, вчиться у міжнародних партнерів, як ефективно використовувати дрони для різних типів робіт.

У 2024 році вдалося підвищити рівень захищеності портів Одеської області до 95%.

Кабінет міністрів України в проєкті Програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

До 30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу.