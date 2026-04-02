"Тіньовий флот" РФ забезпечений системою Starlink – ЗМІ

Російський "тіньовий флот", який транспортує підсанкційну нафту, активно застосовує сучасні західні технології, включаючи супутникову систему Starlink.

Про це пише видання Kyiv independent.

Журналісти з'ясували, що "тіньовий флот" Росії використовує Starlink та криптовалюту. Термінали Starlink продовжують забезпечувати зв'язок і координацію танкерів.

"Судна старі, їхні корпуси вкриті іржею, а їхні власники приховані за фіктивними компаніями. Проте танкери, які складають так званий "тіньовий флот" Росії, армада, що використовується для перевезення санкційної нафти по всьому світу, продовжують працювати з сучасними західними технологіями, включаючи Starlink", – говориться у публікації.

Запасні частини для флоту та технічні послуги часто оформляють через посередників, включаючи компанії, що базуються в Китаї, Намібії, Омані.

Це допомагає приховати походження та кінцевий пункт призначення обладнання, необхідного для підтримки суден у робочому стані, розповідає Kyiv independent.

За допомогою SpaceX капітани отримують секретні інструкції від тіньових власників для проведення операцій з перевалки нафти з судна на судно в відкритому морі.

Такі маневри проводяться з повністю вимкненими транспондерами AIS, що робить кораблі невидимими для служб моніторингу, але Starlink дозволяє зберігати ідеальний зв'язок, зазначено у публікації.

Також "тіньовий флот" активно використовує спуфінг — підміну сигналів GPS, — щоб приховати танкери.

У той же час для фінансових розрахунків у цій мережі активно використовують криптовалюти, що дозволяє приховувати транзакції від західних банків, пише Kyiv independent.

