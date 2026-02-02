Німеччина заарештувала п'ятьох осіб, зокрема українців, за поставки російській оборонці

У Німеччині заарештували українців за постачання російській оборонці

Федеральна прокуратура Німеччини заявила, що затримала п'ятьох осіб, яких звинувачують у створенні мережі, що експортувала товари російським оборонним компаніям, порушуючи санкції Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

Федеральна прокуратура повідомила, що арешти були проведені митниками в Любеку, портовому місті на Балтійському морі на півночі Німеччини, та в околицях округу Герцогство Лауенбург.

Підозрювані, які є громадянами Німеччини, України та Росії, були затримані на підставі ордерів, виданих слідчим суддею Федерального суду.

За даними прокуратури, одночасно були проведені обшуки в різних місцях, зокрема у Франкфурті-на-Майні, великому фінансовому центрі, та баварському місті Нюрнберзі.

Ще п'ять підозрюваних, які залишаються на свободі, також перебувають під слідством.

Один із підозрюваних, ідентифікований як Нікіта С., німецько-російський громадянин, нібито контролював торговельну компанію в Любеку, яка, як підозрюється, була центром операції.

Прокурори стверджують, що підозрювані використовували підставні компанії, фальшивих одержувачів всередині та за межами ЄС, а також російську організацію, щоб приховати поставки.

Прокурори заявили, що російські державні органи, як підозрюється, керували закупівлями, а 24 російські оборонні компанії, що входять до списку, нібито виступали кінцевими споживачами.

Прокуратура оцінила, що з лютого 2022 року було організовано приблизно 16 000 поставок на загальну суму не менше 30 мільйонів євро.

За даними німецької прокуратури, було видано розпорядження про замороження активів на суму, еквівалентну вартості цих транзакцій.

Нагадаємо:

Хоча уряд Британії пообіцяв рішучі заходи проти суден "тіньового флоту", вісім підсанкційних танкерів рухаються через Ла-Манш.

Росія отримала авіаційні шини Michelin вартістю понад сім мільйонів доларів попри санкції ЄС.

Німецькі журналісти визначили, що автомобілі німецьких компаній потрапляли через Узбекістан до підсанкційного російського підприємства, одного з найбільших виробників добрив у світі, "Уралкалий".