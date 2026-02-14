Російські філії французької Sucden викрили у підтримці війни в Україні

Російські дочірні структури французької агропромислової групи Sucden надавали пряму підтримку російській армії в 2023–2025 роках, виявили журналісти-розслідувачі.

Про це з посиланням на телеканал Arte і видання Mediapart пише RFI.

Йдеться про постачання обладнання та матеріалів для підрозділів, які беруть участь у війні проти України.

За даними розслідувачів, кілька російських філій групи Sucden (Sucres et denrées), що належить французькому цукровому магнату Сержу Варсано, надавали військовим обладнання для плетіння маскувальних сіток, гумові стрічки для захисту бронетехніки від дронів, транспортні засоби, а також брали участь у фінансових зборах на потреби фронту.

В Липецькій області, де місцева влада активно залучає бізнес до допомоги армії РФ, працюють два великих цукрових заводи, що належать Sucden, Єлецький цукровий завод ("Агроснабсахар") та Добринський цукровий завод.

В регіоні діє спеціальна програма "Липецька промисловість для перемоги", на сайті якої вказується, що в ній беруть участь 34 підприємства. При цьому знайти список учасників неможливо.

У травні 2024 року спікер облради Володимир Сериков повідомив, що низка іноземних компаній у Липецькій області надають підтримку спеціальній військовій операції.

Як встановив телеканал Arte, серед цих підприємств фігурують одразу три дочірні структури французької Sucden.

Так, Єлецький цукровий завод передав російським військовослужбовцям верстати для нарізання маскувальних стрічок. А Добринський цукровий завод поставив гуму для захисних транспортерних стрічок за запитом 283-го мотострілецького полку.

Окрім цього, агрофірма "Елецкий", яка вирощує зернові, допомогла волонтерам з покупкою сітчастого полотна в 2025 році.

У місті Каменка Пензенської області одне з найбільших підприємств регіону, "Атмис-сахар" виготовило для російських військових печі, поставило гумові транспортерні стрічки, а також відкрило майстерню з виготовлення маскувальної сітки.

В Краснодарському краї Успенський цукровий завод передав російським військовим транспорт з антидроновими покриттями для перевезення особового складу. Сільськогосподарське підприємство "Успенский агропромсоюз"придбало антидронові ковдри для бійців 810-ї бригади морської піхоти, яка брала участь у захопленні Маріуполя.

Участь підприємств у підтримці російської військової агресії в Україні журналісти встановили за публікаціями у волонтерських спільнотах, де регулярно з'являються подяки на адресу заводів, повідомляє RFI.

Відповідаючи на запити журналістів, Sucden заявила, що ініціювала внутрішню перевірку. У прес-службі підкреслили, що йдеться про "приватні ініціативи на місцях", здійснені без відома та схвалення паризької штаб-квартири.

Як стверджують у компанії, такі дії дочірніх структур "суперечать правилам і практиці групи". Також компанія підкреслила, що з 2022 року суворо дотримується санкційних зобов'язань Європейського Союзу.

Компанія Sucden, заснована в 1950-х роках, вийшла на російський ринок на початку 1990-х років як трейдер, у 2000-х роках перейшла до прямих інвестицій у промисловість.

У Росії зосереджений основний виробничий кластер групи, зазначає Mediapart: чотири заводи, які випускають 800 тисяч тонн цукру на рік, а також сільськогосподарські підприємства, що вирощують цукровий буряк і зернові на площі 250 000 гектарів.

Ніколя Саркозі в орбіті Sucden

В розслідуванні згадується екс-президент Франції Ніколя Саркозі, який співпрацює з французькою компанією в якості консультанта. Він також є другом родини Сержа Варсано.

Раніше Mediapart повідомляв про ділові та політичні контакти Саркозі в Росії, а також про його консультаційні контракти з російськими структурами.

У 2023 році видання розповіло, що колишній президент отримав два перекази на загальну суму 300 тисяч євро незадовго до і через деякий час після свого виступу на передноворічному прийомі Російського фонду прямих інвестицій наприкінці 2018 року, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Федеральна прокуратура Німеччини заявила, що затримала п'ятьох осіб, яких звинувачують у створенні мережі, що експортувала товари російським оборонним компаніям, порушуючи санкції Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що хоча уряд Британії пообіцяв рішучі заходи проти суден "тіньового флоту", вісім підсанкційних танкерів рухаються через Ла-Манш.

Росія отримала авіаційні шини Michelin вартістю понад сім мільйонів доларів попри санкції ЄС.

Німецькі журналісти визначили, що автомобілі німецьких компаній потрапляли через Узбекістан до підсанкційного російського підприємства, одного з найбільших виробників добрив у світі, "Уралкалий".