Російським замовникам немає потреби брехати китайським експортерам про буцімто невійськове призначення компонентів: китаці свідомо ігнорують законодавство КНР і самі пропонують схеми обходу експортних обмежень.

Про це пише GuildHall.

Китайські компанії навмисно обходять власне законодавство та експортні обмеження, постачаючи російському військово-промисловому комплексу критично важливі компоненти для виробництва бойових дронів, говориться у публікації.

Так, постачальники використовують складні фінансові схеми через банк ВТБ та криптовалюту, щоб задовольнити зростаючий попит Російської Федерації на оптоволокно та мікроелектроніку.

Журналісти The Insider, які діяли під виглядом закупівельників ВПК, з'ясували, що китайські експортери обізнані про військове призначення товарів. Вони навіть пропонують способи маскування поставок під цивільну продукцію, наприклад, запчастини для велосипедів.

Особливу увагу в розслідуванні приділено постачанням оптоволоконних котушок, які стали життєво необхідними для російських дронів після знищення заводу в Саранську українськими безпілотниками.

Компанії, такі як Zion Communication і Hongan Group, відкрито погоджуються продавати тисячі кілометрів кабелю G.657.A2, стійкого до вигинів і засобів РЕБ.

При цьому ціни для російських клієнтів зросли в 2,5–4 рази порівняно з звичайними ринковими показниками. Китайці говорять, що їх потужності перевантажені через "божевільні обсяги" замовлень з боку російських посередників.

Окрім сировини, Китай постачає до Росії високотехнологічне обладнання, говориться у публікації.

Так, фірма Xingkai Technology не лише продає mesh-модеми, виявлені в ударних безпілотниках "Герань-2" та "Гербера", але й орендує складські площі в підмосковному логістичному парку "Атлант-парк".

Це дозволяє постачати електроніку безпосередньо зі складів у Московській області, пояснюють розслідувачі.

"Інший постачальник, Ubeesky, запропонував російським клієнтам модулі наведення з штучним інтелектом та нові дрони-перехоплювачі X-2, цинічно рекламувавши їх як засіб боротьби з тими ж "Геранями", виробництву яких компанія сама ж сприяє", – говориться у публікації.

Для проведення транзакцій китайські бізнесмени використовують рахунки в великих банках, таких як China CITIC Bank і Bank of China, а також особисті рахунки і розрахунки в стейблкоінах USDT (Tether).

В деяких інвойсах у якості банку-кореспондента фігурує навіть американський Citibank, стверджують розслідувачі.

Вони зазначають, що китайська банківська система виступає ключовим вузлом, що дозволяє "розбійникам-експортерам" ігнорувати закони своєї країни.

Незважаючи на те, що Пекін офіційно заборонив поставки дронів у зону конфлікту ще в 2023 році, обсяги експорту оптоволокна в Росію в серпні 2025 року в чотири рази перевищили поставки в Україну, склавши більше 500 тисяч кілометрів за один місяць.

