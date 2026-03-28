Темпи ремонту доріг перевищують планові показники – Кулеба
За останній тиждень було відремонтовано понад мільйон квадратних метрів відремонтованого дорожнього покриття, темпи виконання перевищують планові показники.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Щодня по всій країні працюють 235 бригад і понад 2 100 працівників", – зазначив він.
За цей період було відремонтовано 672 тис. м² на дорогах державного значення та майже 397 тис. м² – на міжнародних маршрутах
Роботи ведуться на ключових логістичних напрямках, зокрема: М-05 Київ – Одеса (121 тис. м²), М-06 Київ – Чоп (78 тис. м²), М-03 Київ – Харків – Довжанський (42 тис. м²).
" Завдяки цілодобовій роботі темпи виконання перевищують планові показники: 116.6% – державні дороги та 127.9% – міжнародні", – повідомив Кулеба.
За словами міністра, з початку року вже відновлено майже 1.93 млн м² дорожнього покриття.
"Дороги сьогодні – це не тільки пересування, а й логістика, евакуація і забезпечення країни. Тому тримаємо темп", – написав Кулеба у Телеграм.
