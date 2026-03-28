Темпи ремонту доріг перевищують планові показники – Кулеба

За останній тиждень було відремонтовано понад мільйон квадратних метрів відремонтованого дорожнього покриття, темпи виконання перевищують планові показники.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Щодня по всій країні працюють 235 бригад і понад 2 100 працівників", – зазначив він.

За цей період було відремонтовано 672 тис. м² на дорогах державного значення та майже 397 тис. м² – на міжнародних маршрутах

Роботи ведуться на ключових логістичних напрямках, зокрема: М-05 Київ – Одеса (121 тис. м²), М-06 Київ – Чоп (78 тис. м²), М-03 Київ – Харків – Довжанський (42 тис. м²).

" Завдяки цілодобовій роботі темпи виконання перевищують планові показники: 116.6% – державні дороги та 127.9% – міжнародні", – повідомив Кулеба.

За словами міністра, з початку року вже відновлено майже 1.93 млн м² дорожнього покриття.

"Дороги сьогодні – це не тільки пересування, а й логістика, евакуація і забезпечення країни. Тому тримаємо темп", – написав Кулеба у Телеграм.

На трасі Київ–Одеса планується відновити більше 400 тисяч квадратних метрів покриття, наразі виконано понад 50 тисяч квадратних метрів ремонту.

В Україні від початку року вдалося відремонтувати вже близько мільйона квадратних метрів дорожнього покриття, темпи робіт підвищені до 90 тисяч квадратних метрів на добу.

Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення.

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 березня ремонт доріг в Україні потребуватиме 52 млрд грн.