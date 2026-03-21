На трасі Київ–Одеса відновили 50 тисяч квадратних метрів покриття – Кулеба

На трасі Київ–Одеса планується відновити більше 400 тисяч квадратних метрів покриття, наразі виконано понад 50 тисяч квадратних метрів ремонту.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, траса М-05 Київ–Одеса після зими стала однією з найпроблемніших у країні, але водночас –критично важливою: це маршрут до портів, для військової логістики та гуманітарних перевезень.

"Саме тому її визначено пріоритетною. Плануємо відновити більше 400 тис. м² покриття. Роботи вже тривають – виконано понад 50 тис. м² ремонту", – написав він у Телеграм.

Паралельно тривають роботи й на інших ключових напрямках області – М-14, М-15 (на Рені), М-16 (на Кишинів), М-28, М-27, а також Р-72 і Р-55 – по цих дорогах ліквідовано десятки тисяч квадратних метрів пошкоджень.

Із лютого в Одеській області відновлено понад 150 тис. м² дорожнього покриття. Щодня працюють близько 17 ремонтних бригад, зазначив міністр.

"Важливо, що цього року роботи по всій країні стартували раніше –у лютому, і темпи суттєво зросли. Якщо ще кілька тижнів тому це було 30–40 тис. м², то зараз – до 90 тис. м² на добу, і нарощуємо далі", – розповів Кулеба.

Загалом по країні за січень–березень вже виконано 1 млн м² ремонту доріг. Це – найбільший обсяг за весь час повномасштабної війни, додав він.

Нагадаємо:

В Україні від початку року вдалося відремонтувати вже близько мільйона квадратних метрів дорожнього покриття, темпи робіт підвищені до 90 тисяч квадратних метрів на добу.

Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення.

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 березня ремонт доріг в Україні потребуватиме 52 млрд грн.