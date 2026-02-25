В Україні від деяких підрядників вимагають відремонтувати "розбиті" дороги

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

За словами голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, ті 80 доріг, які будувалися кілька років тому і отримали суттєві руйнування, "мають отримати гарантійне відновлення, на яке державі не потрібно буде витрачати кошти, з огляду на зобов'язання підрядників, які ці дороги будували".

Сухомлин повідомив, що нині йдеться про майже 20 підрядників, які вже отримали попередження і вимогу на відновлення тих ділянок, на які вони давали гарантію.

Він додав, що після проведення "дефектовки" доріг з'ясувалося: велика кількість трас, зроблених кілька років тому, через складну зиму отримали значні руйнування.

"Ми бачимо багато жахливих відео, наприклад, із дороги М-06 Київ-Чоп. Але якщо згадати, коли проводився останній капітальний ремонт цієї дороги, то це буде 2012 рік, коли її й будували до Євро-2012. Більше жодних капітальних робіт там не виконували", - зауважив він у телеефірі.

Для відновлення таких трас, як Одеська чи Житомирська, потрібна планова робота, каже Сухомлин. Але наголошує на тому, що на сьогодні держава цих коштів не знайде.

Нагадаємо:

Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови, каже прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У 2026 році на утримання доріг в Україні закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.

Більшість бюджетних коштів, передбачених на ремонт і утримання доріг у 2026 році, розписані на грудень, тож наразі їх фактично немає.