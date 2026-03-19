Від початку року відремонтовано понад мільйон квадратних метрів доріг – Кулеба

В Україні від початку року вдалося відремонтувати вже близько мільйона квадратних метрів дорожнього покриття, темпи робіт підвищені до 90 тисяч квадратних метрів на добу.

Про це пише "Укрінформ".

"З початку року нам вдалося забезпечити ремонт рекордної кількості дорожнього покриття за час повномасштабного вторгнення", – повідомив під час робочої поїздки в Сумську область віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його даними, це близько мільйона квадратних метрів відремонтованих доріг.

Як зауважив віцепрем'єр, ситуація з дорожнім покриттям цьогоріч є однією із найскладніших. Стан автодоріг суттєво погіршився внаслідок воєнних дій, складних погодних умов узимку, а також обмеженого фінансування дорожньої галузі.

Ремонтні роботи тривають в усіх областях Україні. У низці регіонів підрядники вже перейшли від поточних ремонтів до ремонтів "картами".

Це має забезпечити довговічніше покриття доріг, запевняє Кулеба.

Темпи робіт підвищені до 90 тисяч квадратних метрів на добу. До кінця березня планується наростити їх ще до 150 тис. кв. м, говориться у повідомленні.

Поточний ремонт на міжнародних трасах, згідно з планом, має бути завершений до 1 травня, усі основні роботи – до 1 червня цього року.

Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення.

В Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури склали акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 червня 2026 року на усіх міжнародних та державних трасах проведуть ямковий ремонт.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 5 березня ремонт доріг в Україні потребуватиме 52 млрд грн.