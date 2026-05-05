Польща хоче побудувати платну трасу до Львова, а гроші збирати до свого бюджету

У межах підтримки відбудови України польський уряд має намір профінансувати проєкт автомагістралі М10, яка з'єднає пункт пропуску Корчова-Краковець зі Львовом.

Про це повідомляє польське медіа Forsal.

Довжина дороги становитиме близько 80 км. Проїзд пропонують зробити платним, що є поширеною практикою на автомагістралях ЄС. Отримані кошти надходитимуть до державного бюджету Польщі.

Запропонована автомагістраль розглядається як продовження польської дороги А4, яка завершується на кордоні в районі Корчови. Наразі значна частина водіїв обирає інші маршрути, зокрема через пункт пропуску Медика (20,5 км на південь від Корчови), через кращу інфраструктуру.

Поляки наполягали на реалізації цього проєкту ще в часи Євро-2012, однак цього не сталося через брак фінансування в Україні. Тепер фінансові можливості дозволяють повернутися до цього проєкту за польські гроші.

Планується, що інвестції в проєкт здійснюватимуться відповідно до польського, а не українського законодавства. Польський уряд забезпечить фінансування та призначить структуру, яка контролюватиме реалізацію проєкту. Також Польща хоче використати своїх підрядників під час будівництва.

Польська сторона планує протягом тривалого періоду стягувати плату за проїзд, аналогічно до чинних моделей на окремих автострадах у Польщі.

Рамкову угоду щодо траси Україна та Польща можуть підписати під час конференції "Відновлення України", яка відбудеться 25-26 червня в Гданську (Польща).

Наприкінці квітня Україна та Польща домовилися укласти угоду про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску на кордоні та врегулювання технічних питань, пов'язаних із реєстрацією українських перевізників у системі SENT/RMPD.