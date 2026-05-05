"Подальші темпи залежать від фінансування": Свириденко розповіла про ремонт доріг

Віктор Волокіта — 5 травня, 15:34
Агентство відновлення

Уряд узгоджує підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та обласними військовими адміністраціями (ОВА).

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко за результатами наради щодо ремонту автомобільних доріг.

"Уже виконано 8,5 млн кв. м ремонту, до 1 червня плануємо щонайменше 10 млн, із потенціалом збільшення до 12 млн кв. м — це близько 45% річного плану", - зазначила Свириденко.

За її словами, подальші темпи робіт залежать від фінансування.

"Уряд уже виділив кошти, додатково Мінрозвитку разом з Агентством відновлення працює над залученням ресурсів у межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій, щоб нарощувати темпи.

Окремий пріоритет — прифронтові регіони, де ремонт уже триває і масштабується", - розповіла прем'єр-міністерка.

Нагадаємо:

В Україні 1 травня були завершені основні дорожні роботи на міжнародних трасах.

