Зеленський розповів, у скільки Україні обійдеться ремонт доріг

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні ремонт доріг в Україні потребуватиме 52 млрд грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Напевно сьогодні гостре питання – це дороги. Сьогодні ми отримали відповідь, зрозуміла цифра. Уряд буде працювати, цифра немаленька, потрібно для ремонту 52 мільярди гривень на сьогодні.

Але важливо, на мій погляд, що всі розуміють джерела фінансування всіх цих ремонтів", – сказав Зеленський під час брифінгу за результатами наради.

Нагадаємо:

Раніше Агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило про складені акти для відновлення 80 доріг за гарантійними зобов'язаннями після складної зими. Дороги, які будувалися кілька років тому і отримали суттєві руйнування, мають отримати гарантійне відновлення.

Більшість бюджетних коштів, передбачених на ремонт і утримання доріг у 2026 році, розписані на грудень, тож наразі їх фактично немає.

У 2026 році на утримання доріг в Україні закладено лише 15% від мінімальної потреби, а гроші на капітальний ремонт взагалі не передбачені бюджетом.