В Україні на міжнародних трасах завершили основний ремонт доріг

В Україні 1 травня завершені основні дорожні роботи на міжнародних трасах.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

"Роботи розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м — це 104% від запланованого", – зазначила вона.

Свириденко підкреслила, що у фокусі — ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори. Саме ними рухається допомога, забезпечується робота бізнесу та зв'язок між регіонами.

За її словами, основні роботи завершені на ключових міжнародних напрямках:

М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі

М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ

М-03 Київ - Харків – Довжанський

М-06 Київ - Чоп

М-07 Київ - Ковель - Ягодин

М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін)

М-10 Львів - Краковець (на м. Краків)

М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест)

М-16 Одеса - Кучурган (на м. Кишинів)

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський

М-27 Одеса - Чорноморськ

М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине

Очільниця уряду зазначила, що продовжуються ремонти на автошляхах національного значення, а також профілактичні роботи, зокрема і на відновлених ділянках.

Державна спеціальна служба травнспорту продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Загалом це 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 км, поінформувала вона.

"До 1 червня маємо відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг. Темпи залишаються стабільно високими: у квітні вони були на 50% вищими, ніж у березні, щоденно по країні працює понад 200 бригад", – прозвітувала прем'єр-міністр.

Станом на 18 квітня від початку року було виконано майже половину обсягу із запланованого до 1 червня ремонту на дорогах державного значення.