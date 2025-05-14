Тарифи на китайські товари все ще можуть зруйнувати купівельні звички американців – CNN

Незважаючи на зменшення гігантського мита на раніше дешеві товари з Китаю, тарифи можуть зруйнувати купівельні звички мільйонів американців.

Про це пише CNN.

"Незважаючи на полегшення від гігантського мита на раніше дешеві безмитні товари з Китаю, тарифи, які залишилися, все ще готові зруйнувати звички мільйонів американців, які купують товари на сайтах електронної комерції з наднизькими цінами", – говориться у публікації.

CNN зазначає, що адміністрація Трампа знизила зі 120% до 54% тариф на посилки з товарами вартістю 800 дол або менше, що надходять з Китаю. Ставка для посилок від комерційних перевізників знижена зі 145% до 30%. Фіксований тариф у розмірі 100 дол також не зросте до 200 дол за поштове відправлення з 1 червня, як планувалося раніше.

У публікації говориться, що нова ставка в 54% застосовується лише до відправлень, які обробляються такими поштовими службами, як USPS. А посилки від UPS, FedEx та інших експрес-кур'єрських компаній натомість будуть обкладатися базовим тарифом на китайські товари, який США знизили до 30%, що все ще є руйнівним для багатьох підприємств і споживачів.

"У середу Китай знизив загальні тарифи на американські товари до 10% на 90 днів, тоді як американські мита на переважну більшість китайських товарів знизилися до 30% на цей період. Тарифи США накладаються на мита, які вже діяли до того, як президент США Дональд Трамп розпочав свій другий президентський термін", нагадує CNN.

Відносини між США та Китаєм покращуються, але їм ще потрібно пройти певний шлях, щоб повернутися до рівня, який був до січня. А основний удар від тарифів припаде на американських споживачів, особливо з низьким рівнем доходу, які покладаються на відносно недорогі товари з Китаю. Тепер американці можуть розраховувати на більш довгий час очікування і вищі ціни, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що китайські гіганти онлайн-ритейлу Shein і Temu раніше покладалися на так зване звільнення "de minimis", щоб відправляти товари низької вартості безпосередньо клієнтам у США без необхідності сплачувати мита або податки на імпорт.

Повідомлялося, що Інтернет-ритейлери Shein та Temu зазнали двозначного падіння продажів за тиждень після того, як роздрібні ціни пішли вгору через зростання мит у США. Вони відмовляється від моделі, що базувалася на дешевому імпорті з Китаю: тепер компанія планує продавати американцям лише товари місцевих продавців.

Також раніше повідомлялося, що Apple планує вже з наступного року перенесе збирання всіх iPhone, що продаються у США, до Індії. Мета — до кінця 2026 року забезпечити виробництво в Індії всіх 60 млн iPhone, які щороку продаються у США.

Причиною такого кроку стала торгова війна президента Дональда Трампа, яка змушує техногіганта відходити від Китаю. Цей крок продовжує стратегію Apple щодо диверсифікації ланцюгів постачання, але відбувається швидше та масштабніше, ніж очікують інвестори.

А президент США Трамп пригрозив Mattel 100% митом на її товари. Адже компанія, відома брендом Barbie, не хоче перенести виробництво іграшок з Китаю в США, хоч і збирається здійснити релокацію в інші країни. Цього року компанія переносить виробництво 500 своїх іграшок з Китаю до Індії та інших країн.

Навіть із митами, в США все одно надто високі витрати, щоб виробляти доступні іграшки навіть для американського споживача, заявив виробник іграшок.