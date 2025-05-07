Temu та Shein різко втратили продажі у США – спрацювали мита Трампа

Інтернет-ритейлери Shein та Temu зазнали двозначного падіння продажів за тиждень після того, як роздрібні ціни пішли вгору через зростання мит у США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Так, з 25 квітня по 1 травня продажі Shein у США впали на 23% порівняно з попереднім тижнем, коли ще не було підвищення цін.

Продажі Temu за цей самий період скоротилися на 17%. Це різке падіння контрастує зі сплеском продажів у березні та на початку квітня, коли споживачі запасалися товарами.

Це падіння продажів стало однією з перших реакцій американських споживачів на підвищення цін, викликане рішенням Трампа скасувати так звану "пільгу de minimis", яку Temu і Shein довгий час використовували для безмитного постачання дрібних посилок із Китаю до США.

Існує ризик подальшого зростання цін і для великих американських ритейлерів. Компанії на кшталт Walmart Inc. та Target Corp. поки не підвищували ціни, однак деякі китайські постачальники вже заявили, що не покриватимуть вартість мит.

Temu та Shein сильно залежать від китайського ланцюга постачання. Обидві компанії підвищили ціни з 25 квітня, коли їхні операційні витрати різко зросли через нові мита.

Temu майже повністю переклала нові мита Трампа на американських споживачів щодо товарів, що постачаються напряму з Китаю — ціни деяких із них майже подвоїлися.

Середня ціна 100 найпопулярніших товарів Shein у категорії краси й здоров’я більш ніж подвоїлася порівняно з 15 квітня, коли Bloomberg почав щоденне відстеження сотень цін. У категорії іграшок та ігор середня ціна зросла більш ніж на 60%, на товари для дому та кухні — майже на 40%, а на жіночий одяг — на 10%.

Нагадаємо:

Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від моделі, що базувалася на дешевому імпорті з Китаю: тепер компанія планує продавати американцям лише товари місцевих продавців.