Трамп погрожує, що виробник Barbie не продасть у США жодної іграшки

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не боїться покарати Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl та інших за відмову перенести своє виробництво в США.

Про це пише видання The Independent.

Трамп пригрозив Mattel 100% митом на її товари. Адже компанія, відома брендом Barbie, не хоче перенести виробництво іграшок з Китаю в США, хоч і збирається здійснити релокацію в інші країни. Цього року компанія переносить виробництво 500 своїх іграшок з Китаю до Індії та інших країн.

Навіть із митами, в США все одно надто високі витрати, щоб виробляти доступні іграшки навіть для американського споживача, зауважив Інон Крейц, голова та генеральний директор Mattel.

"Все гаразд. Відпустіть його, і ми встановимо 100-відсоткове мито на його іграшку, і він не продаватиме жодної іграшки у Сполучених Штатах, а це їхній найбільший ринок", – відреагував на це Трамп.

За словами Крейца у США розробляють іграшки, там відбувається проектування продукту та управління брендом. Але виробництво іграшок за кордоном дозволяє створювати якісний та доступний продукт.

Приблизно 20% імпорту іграшок Mattel на ринку США надходить із Китаю. Крейц сказав, що компанія сподівається знизити цей показник до 15% у наступному році і зрештою до 10% або менше у 2027 році.

Компанія заявила, що має намір зберегти 40-50% своєї продукції за ціною 20 доларів або нижче, але, можливо, доведеться підняти деякі ціни в США.

Повернути виробництво до США є головною метою Трампа, пише The Independent. І у кроках Mattel президент США бачить прагнення домовитися з ним про угоду.

Нагадаємо:

Раніше виробник іграшок Mattel, відомий завдяки лялькам Barbie, оголосив про підвищення цін на свої товари в США через нові мита на імпорт із Китаю.

Цього року тарифи коштуватимуть компанії приблизно $270 млн, заявив фінансовий директор Mattel Ентоні ДіСільвестро. Щоб їх уникнути, Mattel планує перенести частину виробництва з Китаю до інших країн, а також підвищити ціни на частину іграшок у США.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня проведуть перші офіційні торговельні переговори з початку митного протистояння.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість істотного, обопільного зниження мит під час переговорів із Китаєм, які відбудуться на вихідних, приблизно до рівня нижче 60%.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у квітні оголосив про запровадження мит у розмірі 145% на китайські товари, на це Китай відповів 125% митами на американську продукцію.