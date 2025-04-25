Apple тікає з Китаю: компанія планує збирати всі iPhone для США в Індії

Apple планує вже з наступного року перенесе збирання всіх iPhone, що продаються у США, до Індії.

Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на джерела.

Причиною такого кроку стала торгова війна президента Дональда Трампа, яка змушує техногіганта відходити від Китаю. Цей крок продовжує стратегію Apple щодо диверсифікації ланцюгів постачання, але відбувається швидше та масштабніше, ніж очікують інвестори.

Мета — до кінця 2026 року забезпечити виробництво в Індії всіх 60 млн iPhone, які щороку продаються у США.

Це означатиме подвоєння обсягів виробництва iPhone в Індії після майже двох десятиліть, протягом яких Apple активно вкладала кошти в Китай, створивши виробничу базу світового рівня.

Китай, де Apple виробляє більшість iPhone через підрядників, таких як Foxconn, потрапив під найагресивніші мита з боку президента США. Хоча пізніше Трамп висловив готовність до переговорів із Пекіном.

Після оголошення тарифів Трампом, які спричинили падіння ринкової вартості Apple на $700 млрд, компанія поспішила експортувати на американський ринок наявні iPhone, зібрані в Індії, щоб уникнути підвищених мит на китайські товари.

Останніми роками Apple поступово розширює виробничі потужності в Індії за участю підрядників Tata Electronics та Foxconn, хоча більшість смартфонів усе ще збирається в Китаї.

Збирання iPhone — це фінальний етап виробництва, який об’єднує сотні компонентів, і в цій частині Apple все ще значною мірою залежить від китайських постачальників.

За даними International Data Corporation, США становили приблизно 28% із 232,1 млн iPhone, поставлених Apple по всьому світу у 2024 році.

Apple доведеться ще більше наростити потужності в Індії, щоб забезпечити всі замовлення для США.

Нагадаємо:

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.

Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.