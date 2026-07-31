Аграрії просять поки не підвищувати залізничні тарифи: які аргументи

Аграрні асоціації заявили, що внаслідок блокування портів доставка зерна через західні кордони збільшила логістичні витрати аграріїв на 40–60 доларів за тонну, а разом з додатковим підняттям тарифу на 30% вартість доставки тонни збіжжя зробить вирощування збитковим.

Про це йдеться у зверненні "Всеукраїнської аграрної ради" та "Українського клубу аграрного бізнесу" до прем'єр-міністра України Сергія Корецького

Після запланованої індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 30% вартість доставки зерна до порту Констанца (Румунія) може зрости до 60–70$/т, говориться у повідомленні. А після блокування частини морських маршрутів логістичні витрати аграріїв на західному напрямку вже зросли на 40–60$/т.

"Разом з додатковим підняттям тарифу на 30%, вартість доставки тонни збіжжя до порту Констанци (Румунія) коштуватиме аграрію 60–70 доларів, при вартості зерна пшениці в порту — 210 доларів за тонну. Тобто самому аграрію буде залишатися 140–150 доларів за тонну пшениці, що робить її вирощування збитковим", — говориться у листі.

Крім того, асоціації звертають увагу на обмежену пропускну спроможність західних прикордонних переходів. За оцінками "Укрзалізниці", вони здатні забезпечити перевезення близько мільйона тонн агропродукції на місяць за потреби 5,6 млн т, тоді як середньомісячний експорт у 2025/26 МР становив 4,1 млн т.

Асоціації просять відтермінувати набуття чинності наказом, який передбачає підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% та збільшення вартості порожнього пробігу вагонів на 60%.

Вони пропонують переглянути модель тарифоутворення та запровадити електронну чергу на навантаження у напрямку західних прикордонних переходів відповідно до їхньої пропускної спроможності.

Нагадаємо:

Від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.

Всеукраїнська аграрна рада заявила, що тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року, закупівельні ціни вже навіть нижчі за повну собівартість виробництва.

Також повідомлялося, що зупинка роботи чорноморських портів найбільше вдарить по пшениці, якої Україна переробляє небагато, а також по "найбільш об'ємній" кукурудзі, щодо інших культур – ситуація неоднорідна.

Експорт зернових та олійних в новому маркетинговому році потенційно міг би сягнути 52 мільйонів тон (минулого сезону він склав 41 мільйон), але оптимістичний сценарій можливий лише, якщо будуть вирішені логістичні проблеми України, заявили в Українській зерновій асоціації.