Temu змінює бізнес-модель: у США більше не буде товарів з Китаю

Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від моделі, що базувалася на дешевому імпорті з Китаю: тепер компанія планує продавати американцям лише товари місцевих продавців.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Temu, який належить китайській PDD Holdings переходить до моделі "локального виконання замовлень".

У компанії повідомили, що активно залучають американських продавців і продаватимуть лише їхню продукцію, яка фізично знаходиться в США.

Це має допомогти Temu, яка залишається китайською компанією, оминути імпортні тарифи. При цьому ціни для американських споживачів обіцяють не підвищувати.

Ці зміни відбуваються на тлі тиску на ритейлерів на кшталт Shein і Alibaba Group, які стикаються не лише з високими митами, а й зі скасуванням пільгового порогу для дрібних посилок (так званої "de minimis" норми).

Після таких кроків влади товари Temu і Shein в США суттєво подорожчали. Дональд Трамп запровадив ці мита, щоб змусити Китай піти на торгову угоду, яка зменшила б дефіцит у торгівлі між країнами, і заявив, що "Китай має сам платити ці мита".

"Цей перехід має допомогти місцевим продавцям знайти більше клієнтів і розвивати свій бізнес", — заявили в Temu. Там також зазначили, що це "частина постійного вдосконалення сервісу".

До минулого тижня Temu фактично перекладав нові мита Трампа на американських покупців, додаючи окрему плату при оформленні замовлення. Shein також підвищив ціни в США — на деякі товари більше ніж на 300%.

Ще в лютому Temu просив китайські фабрики відправляти товари гуртом до складів у США за так званою моделлю "часткового управління", коли сама компанія лише керує онлайн-майданчиком. Але зі зменшенням запасів на складах ціни можуть зрости, якщо Китай не отримає полегшення в тарифах, які нині сягають 145%.

Провідні американські ритейлери поки що не підвищили ціни на своїх полицях. Однак вони опинилися у складній ситуації: китайські постачальники відмовляються брати на себе мита, а ясності щодо тривалості цих зборів немає.

Нагадаємо:

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.

Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.

Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.

Топчиновники Китаю заявили, що країна може обійтися без імпорту американської сільгосппродукції та енергоносіїв, і пообіцяли досягти цільового показника зростання ВВП у 5% попри торгову війну зі США.

Китай склав список товарів США, які будуть звільнені від 125% мита, і таємно повідомляє про це компаніям.