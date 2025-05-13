США знизять мита на дешеві товари з Китаю більш ніж у два рази

Із 14 травня Сполучені Штати знизять мита на імпорт товарів малої вартості з Китаю до 54% замість чинних 120%.

Про це пише BBC.

Водночас збережеться фіксований збір у 100 дол, зазначається в указі Білого дому.

Раніше товари з КНР вартістю до 800 дол доставлялись поштою без сплати мит і майже без перевірок. У лютому адміністрація Дональда Трампа скасувала цей режим та запровадила тариф у 120% або анонсований збір у 200 дол, що мав набрати чинності в червні.

Нове рішення скасовує заплановане підвищення до 200 дол і водночас знижує митну ставку. Із 14 травня ставка становитиме 54%, а фіксований збір залишиться на рівні 100 дол.

Китайські гіганти онлайн-ритейлу Shein і Temu раніше покладалися на так зване звільнення "de minimis", щоб відправляти товари низької вартості безпосередньо клієнтам у США без необхідності сплачувати мита або податки на імпорт.

Нагадаємо:

Інтернет-ритейлери Shein та Temu зазнали двозначного падіння продажів за тиждень після того, як роздрібні ціни пішли вгору через зростання мит у США.

Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від моделі, що базувалася на дешевому імпорті з Китаю: тепер компанія планує продавати американцям лише товари місцевих продавців.