Київський міський голова Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на воду та водопостачання в столиці через критичну ситуацію в галузі.

Про це Віталій Кличко написав у Телеграм.

"У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще в 2024 році. Проте, це не було реалізовано", – зауважив він..

За словами столичного очільника, через це галузь водопостачання опинилася сьогодні фактично на грані зупинки.

"Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", – наголосив голова КМДА.

Нагадаємо:

З 15 липня 2026 року зросли тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштує 30 грн, проїзний на 46 поїздок – 1088 грн, вартість місячного проїзного зменшилася на 25% порівняно з проєктом – до 3656 грн.