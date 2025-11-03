Суд арештував будівлю дельфінарію в Одесі

У Одесі суд наклав арешт на будівлю площею понад 21 тисяча квадратних метрів, в якій розташовані акваріум та центр дельфінотерапії "Немо".

Про це пише сайт. 048.ua.

"Господарський суд наклав арешт на будівлю площею понад 21 тисяча квадратних метрів, в якій розташовані акваріум та центр дельфінотерапії "Немо" в Одесі, за несплату пайової участі у розвиток міської інфраструктури", – говориться у повідомленні.

Одеська обласна прокуратура подала позов до компаній "Нерум" та "Нептун Біла Сфера", загальна сума боргу становить 11 мільйонів 900 тисяч гривень за період будівництва з травня 2018 року до жовтня 2022 року.

За рішенням суду, яке опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень, прокуратура вимагає примусово стягнути заборгованість із компаній "Нерум" та "Нептун Біла Сфера".

Йдеться про несплату пайової участі — внеску, який забудовник зобов'язаний перерахувати до міського бюджету на розвиток соціальної та транспортної інфраструктури.

За даними YouControl, компанія "Нерум" була зареєстрована у 2003 році. Серед її співвласників — Раїса Кісловська, мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського, а також Сергій Келюшок, який є ще одним бенефіціаром, повідомляє 048.ua.

"Келюшок входить і до складу співвласників компанії "Нептун Біла Сфера", що виступає другим відповідачем у справі. Обидві компанії були замовниками будівництва та подальшої експлуатації комплексу, саме на ці підприємства покладено обов'язок зі сплати пайового внеску, який так і не було виконано", – говориться у повідомленні.

Будівництво комплексу розпочалося у травні 2018 року й завершилося у жовтні 2022-го.

За даними прокуратури, протягом цього часу власники не здійснили жодних платежів на користь громади, загальна сума боргу становить 11 мільйонів 900 тисяч гривень.

"Окрім арешту будівлі, прокуратура клопотала про блокування грошових активів підприємств на рахунках в Україні та за кордоном, проте суд відмовив у цій частині — кошти залишилися у вільному розпорядженні компаній", – говориться у повідомленні.

За рішенням суду, арешт накладено на основну будівлю Одеського міського дельфінарію загальною площею понад 21 тисяча м2.

"У цьому приміщенні знаходяться акваріум з морськими тваринами, реабілітаційно-оздоровчий центр дельфінотерапії і готельно-розважальні зони комплексу "Немо", який є частиною дельфінарію", – говориться у повідомленні.

Наразі дельфінарій "Немо" працює у звичайному режимі, арешт не впливає на його поточну діяльність, додає сайт.

