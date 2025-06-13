Заволодіння аеропортом "Одеса": підозрювані пішли на угоду і сплатять мільярд

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 12 червня затвердив угоду про визнання винуватості семи учасників злочинної організації. Їх звинувачували у справі про заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Фігуранти були колишні керівники Одеської міської ради, які систематично одержували хабарі та забезпечували ухвалення необхідних рішень. Їм, зокрема, висунуто обвинувачення в заволодінні у 2011 році КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю більше 118 млн грн.

Обвинуваченими у цій справі були колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв (батько нардепа Олексія Гончаренка з партії "Європейська солідарність"), бізнесмени Борис Кауфман та Алекс Борухович (раніше – Олександр Грановський).

Обвинувачені зобов’язані повністю відшкодувати завдану шкоду Одеській міській раді, зокрема сплатити 150 млн грн на рахунок міськради та повернути 2 488 одиниць майна.

Їм призначено остаточні покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років, а також штрафів на загальну суму понад 400 млн грн.

"Зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку. За окремі злочини осіб звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", – розповіли в САП.

Також зазнчається, що вперше застосовано максимальний розмір штрафу, який визначено чинним законодавством, – 204 млн грн. Іншому обвинуваченому призначено додаткове покарання у вигляді штрафу на суму 102 млн грн, ще двом особам – у понад 30 млн грн кожному.

Згідно з рішенням суду, у дохід держави в засуджених конфісковано більше 6 млн грн, понад $582 тис. та 6000 євро, а також шість об’єктів дороговартісного нерухомого майна, серед яких квартира площею 700 кв. м у центрі Одеси.

Крім того, засуджені перерахували 20 млн грн та зобов’язані перерахувати ще 106 млн грн на підтримку Збройних сил України.

Згідно з умовами затвердженої угоди, фігурати взяли на себе зобов’язання сплатити на користь держави та тергромади Одеси та передати майна на суму, яка перевищує 1 млрд грн. Це найбільша угода в історії застосування угод про визнання винуватості.

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Нагадаємо:

У 2011 році для реконструкції аеропорту в Одесі було створено ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса", яке на 25% належало місту. Другим учасником підприємства з часткою 75% стала компанія "Одеса аеропорт Девелопмент", за якою стояли одеські бізнесмени Кауфман і Борухович. Національне антикорупційне бюро почало розслідувати схему у 2016 році.