У порту Одещини розлилася олія після ворожої атаки: екологи оцінюють втрати

У порту Одещини розлилася олія після ворожої атаки

У Чорноморську Одеської області після обстрілу в акваторії порту зафіксовано розлив соняшникової олії: триває оцінка шкоди.

Про це повідомила Держекоінспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що 26 квітня 2026 року внаслідок обстрілу міста Чорноморськ пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту "Чорноморськ".

Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об'ємом 6 тисяч тонн.

Служби Чорноморської філії ДП "АМПУ" оперативно локалізували наслідки аварії.

На території встановлено бар'єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище.

"Державні інспектори під час виїзду провели обстеження місця події. Забруднення ґрунтів не зафіксовано, оскільки ділянка має бетонне покриття. Водночас встановлено витік олії в акваторію порту.

На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч з 24 на 25 грудня 2025 року росіяни нанесли удар по Іллічівському олійно-жировому комбінату у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel.