У порту Одещини розлилася олія після ворожої атаки: екологи оцінюють втрати
У Чорноморську Одеської області після обстрілу в акваторії порту зафіксовано розлив соняшникової олії: триває оцінка шкоди.
Про це повідомила Держекоінспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що 26 квітня 2026 року внаслідок обстрілу міста Чорноморськ пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту "Чорноморськ".
Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об'ємом 6 тисяч тонн.
Служби Чорноморської філії ДП "АМПУ" оперативно локалізували наслідки аварії.
На території встановлено бар'єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище.
"Державні інспектори під час виїзду провели обстеження місця події. Забруднення ґрунтів не зафіксовано, оскільки ділянка має бетонне покриття. Водночас встановлено витік олії в акваторію порту.
На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження", - йдеться в повідомленні.
У ніч з 24 на 25 грудня 2025 року росіяни нанесли удар по Іллічівському олійно-жировому комбінату у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel.