Керівницю Одеського аеропорту Макогонюк підозрюють у завданні компанії 15,6 мільйонів збитків

В.о. генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса" повідомили про підозру у завданні підприємству мільйонних збитків.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За інформацією джерел УП, йдеться про Макогонюк Ольгу.

За даними слідства, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому, яка дозволяла підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній (зліт, посадка та стоянка літаків).

Крім того, як інформує НАБУ, замість захисту інтересів комунального підприємства підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія.

Йдеться, що у результаті в грудні 2020 року КП втратило цей статус, а вказана компанія стала новим експлуатантом аеропорту та почала заробляти на наданні авіакомпаніям відповідних послуг.

За даними правоохоронців, через такі дії територіальній громаді м. Одеси завдано збитків на понад 15,6 млн грн.

Нагадаємо:

29 серпня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності 5 особам.

Серед них колишній Одеський міський голова (Костусєв), його заступник, керівник одного з ТОВ та 2 відомих в регіоні бізнесмени (Кауфман і Борухович (Грановський)).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 12 червня затвердив угоду про визнання винуватості семи учасників злочинної організації. Їх звинувачували у справі про заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".