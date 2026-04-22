Ворожі дрони атакували один з портів Великої Одеси: пошкоджено приміщення та судно

Вночі проти 22 квітня один з портів Великої Одеси знову був під ударами ворожих дронів.

Про це повідомляє Асоціація морських портів України.

"Під час повітряної тривоги зафіксовано влучання та падіння БПЛА, що спричинили локальні загоряння й пошкодження виробничих і складських об'єктів. Також зафіксовано влучання у трюм вантажного судна з подальшим займанням", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежі оперативно локалізуються силами пожежної охорони та ДСНС. Усі необхідні служби працюють на місцях.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Дані уточнюються.

Попри атаки, портова інфраструктура зберігає працездатність і продовжує роботу з урахуванням безпекових обмежень, поінформували в АМПУ.

Нагадаємо:

Від початку 2026 року порти зазнають атак у середньому кожні п'ять днів. Пошкоджено 193 об'єкти інфраструктури та 25 цивільних суден.