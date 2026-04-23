Одещина стала регіоном із підвищеним рівнем підтримки бізнесу

Уряд додав Одеську область до переліку регіонів із підвищеним рівнем підтримки бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться, що підприємці регіону, які планують долучитися до участі в державній програмі підтримки малого та мікробізнесу "Власна справа", зможуть отримати грант у розмірі:

до 300 тис. грн — за умови створення одного робочого місця;

до 500 тис. грн — за умови створення не менше двох робочих місць.

"Рішення враховує фактичні умови ведення бізнесу в регіоні та спрямоване на підтримку підприємців, збереження робочих місць і відновлення економіки Одещини", – зазначили у відомстві.

