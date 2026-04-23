Одещина стала регіоном із підвищеним рівнем підтримки бізнесу

Альона Кириченко — 23 квітня, 18:20
Уряд додав Одеську область до переліку регіонів із підвищеним рівнем підтримки бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться, що підприємці регіону, які планують долучитися до участі в державній програмі підтримки малого та мікробізнесу "Власна справа", зможуть отримати грант у розмірі:

  • до 300 тис. грн — за умови створення одного робочого місця;
  • до 500 тис. грн — за умови створення не менше двох робочих місць.

"Рішення враховує фактичні умови ведення бізнесу в регіоні та спрямоване на підтримку підприємців, збереження робочих місць і відновлення економіки Одещини", – зазначили у відомстві.

Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче- та фруктосховищ.

