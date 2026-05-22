ФальшивоДЮРАСЕЛЬники: БЕБ викрило незаконне виробництво батарейок

Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, а також Офіс Генерального прокурора.

Продукцію реалізовували по всій території України під виглядом оригіналу. Завдані правовласнику збитки перевищують п'ять мільйонів гривень.

Підставою для початку досудового розслідування стало звернення американської компанії "DURACELL BATTERIES BVBA" щодо можливого порушення прав інтелектуальної власності, повідомляє БЕБ.

Слідством встановлено, що упродовж 2024–2025 років учасники схеми імпортували понад 1,4 млн немаркованих елементів живлення, на які надалі незаконно наносили знаки для товарів і послуг ТМ "DURACELL".

Контрафактну продукцію збували через налагоджені канали реалізації на території України.

Під час розслідування встановлено факт виготовлення щонайменше 119,2 тис. одиниць контрафактної продукції.

За результатами проведених обшуків детективи БЕБ вилучили готовий контрафакт, ще 41,7 тис. елементів живлення, підготовлених до нанесення торговельної марки, обладнання та пакувальні матеріали.

Заходи з викриття здійснювали співробітники департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ, головного підрозділу детективів БЕБ та Департаменту оперативно-розшукової діяльності адміністрації Державної податкової служби.

Досудове розслідування триває. Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному використанні знака для товарів. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора України.

