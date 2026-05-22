Неіснуючі кози та вівці: на Одещині викрили махінації з держпрограмою підтримки

На Одещині викрили схему розкрадання коштів держпрограми підтримки фермерів: фіктивним господарствам виплачували мільйони гривень, натомість реальним – відмовляли.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито схему незаконного отримання бюджетних коштів за державною програмою підтримки фермерських господарств.

Повідомлено про підозру керівниці районної державної лікарні ветеринарної медицини, яка, за даними слідства, вносила фальшиві дані до Єдиного державного реєстру тварин.

Разом із місцевим підприємцем та спільниками вона оформлювала на підставних осіб неіснуюче поголів'я кіз та овець.

Через Державний аграрний реєстр учасники схеми оформлювали дотації – по дві тисячі гривень за кожну голову худоби. Лише за кілька місяців 2025 року вони незаконно отримали майже 1,5 млн грн бюджетних коштів.

Загальний масштаб збитків може сягати десятків мільйонів гривень, стверджує прокуратура.

"До програми включали переважно фіктивні господарства, тоді як реальні фермери Одещини залишалися без державної підтримки", – говориться у повідомленні.

Посадовиці повідомлено про підозру, її спільникам також інкримінують пособництво та шахрайство.

