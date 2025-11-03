Стало відомо, який автовиробник першим втратив право повернути російські активи

Японська компанія Mazda Motor втратила право викупу своїх активів у Росії. Автовиробник остаточно відмовився від таких прав після виходу з російського ринку після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на колишнього російського партнера Mazda — компанію Sollers.

"Рішення робить Mazda першим зарубіжним автовиробником, який остаточно відмовився від таких прав після виходу з російського ринку після повномасштабного вторгнення Москви в Україну", – говориться у повідомленні.

"Після вторгнення більшість західних та азійських автовиробників покинули Росію, продаючи активи місцевим компаніям за символічну суму та зберігаючи опції на викуп на випадок майбутнього повернення", – нагадує агентство.

Mazda продала свою 50% частку у спільному підприємстві з Sollers у Владивостоці у 2022 році за один євро, залишивши за собою право викупу протягом трьох років.

Але Sollers заявив, що жодних пропозицій від Mazda не надходило, додавши: "За нинішніх умов ми не бачимо в цьому потреби".

Завод у Владивостоці, запущений у 2012 році, спочатку виробляв кросовери Mazda CX-5 і CX-9 та седани Mazda 6.

Після виходу з ринку підприємство почало випускати пікапи під брендом Sollers. У 2023 році його переобладнали для складання туристичних автобусів із китайських комплектуючих.

Заступник прем'єр-міністра Росії Денис Мантуров у вересні заявив, що робота заводу у Владивостоці була "успішно відновлена", натякаючи на те, що Mazda навряд чи поверне свою частку, говориться у повідомленні.

"Інші великі автопроизводителі, включаючи Renault, Mercedes-Benz та Hyundai, також покинули свої російські операції за подібних обставин, але зберегли пункти щодо викупу", – пише Reuters.

