У травні можливе відновлення постачань авіапального з Близького Сходу до Європи – ЗМІ

У травні до Європейського регіону очікується прибуття партій авіаційного пального, завантажених в Омані, на тлі відкриття арбітражного вікна між регіонами.

Про це пише "НафтоРинок".

Так, зокрема, за даними S&P Global Commodity Insights (Platts), танкер класу LR2 Sea Penguin має завантажитися в оманському порту Дукм 25 квітня для подальшого розвантаження в портах Північно-Західної Європи (UKC).

Вартість фрахту за фіксованою ставкою становить 6,75 млн доларів. Раніше, 9 квітня, це судно перевезло 102 000 тонн авіапального з Кореї до Малайзії.

Ця угода є першою ознакою покращення арбітражних можливостей, говориться у повідомленні.

Станом на 23 квітня Platts оцінило ціну авіапального FOB Arab Gulf на рівні $171 за барель (близько $1365,90 за тонну), тоді як вартість партій CIF NWE становила $1517,50 за тонну.

Таким чином, премія європейського ринку склала $151,6 за тонну. При цьому вартість транспортування для суден типу LR2 (90 000 тонн) з Перської затоки до Європи оцінюється у $91,39 за тонну.

Джерела на європейському ринку зазначають, що арбітраж виглядає відкритим, і учасники ринку починають активніше обговорювати можливі поставки, хоча тривалий час транзитних барелів майже не було.

Один із трейдерів припустив, що вантаж з Оману може бути занадто дорогим для перепродажу, тому, ймовірно, закупається компанією для потреб власної системи.

Водночас на ринку спостерігається тиск на свопи, пише "НафтоРинок".

Диференціал свопів на авіапальне CIF NWE перейшов у стан контанго (ситуація, коли майбутня ціна вища за поточну) на рівні $2 за тонну станом на 23 квітня, тоді як днем раніше ринок перебував у стані беквордації ($10,25 за тонну).

Ослаблення свопів може нівелювати стимули для імпорту, фактично закриваючи цей маршрут.

Попри війну між США та Іраном, Європа продовжувала отримувати певні обсяги пального з Близького Сходу. За даними S&P Global Commodities at Sea, поставки з Перської затоки у березні склали 1 млн тонн, а у квітні — 200 000 тонн (переважно на танкерах, завантажених ще до початку конфлікту).

Також зросли обсяги поставок із Червоного моря — з 41 000 тонн у березні до 125 000 тонн у квітні, переважно з саудівського порту Янбу.

Трейдери наголошують, що в умовах дефіциту навіть невеликі, але стабільні поставки з Янбу (близько 100 000 тонн на місяць) стали критично важливими для європейського ринку.

Ці обсяги продовжують спрямовуватися до Європи, попри високий попит в Азії та ризики проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.

Раніше повідомлялося, що Європейські авіакомпанії замість підготовки до рекордного літнього сезону змушені скасовувати десятки тисяч рейсів – через війну в Ірані континент не може отримати 20% авіапалива.

Видання Financial Times, посилаючись на організацію Airports Council International Europe, написало раніше, що європейські аеропорти фіксують системний дефіцит авіапалива, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита протягом трьох тижнів.

Провідна авіакомпанія Німеччини Lufthansa вже скасує 20 тисяч рейсів з червня по жовтень 2026 року, щоб заощадити авіаційне пальне на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною США та Ізраїлю з Іраном.

Авіакомпанія Ryanair попередила, що може бути змушена скасовувати рейси, якщо виникне ризик для постачання пального.