"Просто неможливо": у Росії розпрощалися з планами створити "народний електромобіль"

Російський уряд різко скоротить витрати на створення національної модульної платформи для виробництва електромобілів.

Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на проєкт федерального бюджету РФ.

У поточному році витрати за цією статтею будуть скорочені з 25,6 млрд до 0,5 млрд рублів, у 2026-му — з 25,6 млрд до 12,8 млрд, а у 2027-му — з 36,6 млрд до 18,3 млрд.

Йдеться про субсидії науковому інституту "НАМІ", який виробляє президентські автомобілі Aurus, пояснив професор Кавказького університету Вахтанг Парцванія.

За його словами, на виділені кошти "НАМІ" повинен розробити шасі, ходову частину, електро- або гібридний привід, елементи електроніки та інші компоненти для створення електромобіля.

"Скорочення бюджетних витрат на проєкт "російського народного електромобіля" виглядає цілком закономірно. Влада, по суті, визнала, що реалізувати цей задум в нинішніх умовах просто неможливо", — зазначив Парцванія.

Він додав, що проєкт втратив будь-який економічний сенс в умовах санкцій і "фактично зайшов у глухий кут".

Експерт нагадав, що виробництво електромобілів — технологічно складний процес, який вимагає компетенцій у розробці акумуляторів, електродвигунів, силової електроніки та систем управління. Для цього потрібні літій, нікель і кобальт, а також інфраструктура для зарядки та переробки батарей.

"Нічого цього в Росії в промисловому масштабі немає", — зазначив Парцванія.

Також, за його словами, у світі немає прикладу створення електрокара в межах однієї країни, оскільки це вимагає міжнародної кооперації, в тому числі з постачальниками з Європи та Азії. При цьому російський автопром через санкції фактично відрізаний від поставок ключових компонентів і технологій.

Нагадаємо:

Про те, що на основі модульної платформи, яку розроблять в "НАМІ", можна буде випускати "російські народні електромобілі", в 2024 році на Петербурзькому економічному форумі заявила президент компанії ТВЕЛ (створює батареї для електротранспорту, входить до "Росатому") Наталія Нікіпелова.