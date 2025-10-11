Росія вирішила покарати концерн Renault за допомогу Україні

Російський уряд вніс французький автоконцерн Renault SAS до списку санкцій на тлі повідомлень про можливе виробництво компанією дронів для України.

Про це пише The Moscow Times.

Відповідну постанову опублікували на офіційному порталі правової інформації, зазначає видання.

"Йдеться про перелік іноземних компаній, що здійснюють діяльність у сфері військово-технічного співробітництва, до яких застосовуються "спеціальні економічні заходи". Він передбачає заходи у відповідь "у зв'язку з недружніми діями" деяких іноземних держав", – говориться у публікації.

Серед таких заходів - заборона фігурантам списку на вчинення правочинів, включно із зовнішньоторговельними контрактами, обмеження на виконання зобов'язань перед підсанкційними компаніями за вже укладеними угодами.

А також – заборона на проведення платежів, вигодонабувачами яких є особи з переліку, а також на операції з цінними паперами.

"Російський уряд склав цей санкційний список у травні 2022 року. До нього входить ще одна категорія компаній, які потрапили під обмеження: юрособи, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи (тут не йдеться про їхню діяльність у військовій сфері)", – говориться у повідомленні.

Концерн Renault відкрив перший офіс у Росії ще у 1992 році, а в 1998-му підписав угоду з урядом Москви про створення спільного підприємства "Автофрамос", пише видання.

До 2005 року на його базі було створено завод повного циклу. Потім компанія поетапно збільшила свою частку в підприємстві до 100%, а в 2014 році підприємство було перейменовано в ЗАТ "Рено Росія".

У квітні 2022-го, після початку російського вторгнення в Україну, автоконцерн, який посідав майже 30% вітчизняного авторинку, ухвалив рішення передати свої підприємства в РФ державі за символічну ціну в один рубль, отримавши при цьому опціон на шість років із можливістю викупу свого бізнесу в країні.

"Після відходу компанії московський завод «Рено Росія» перепрофілювали в автомобільний завод "Москвич", де потім почали складати під радянським брендом копії китайських машин із закуплених у Пекіні комплектів", – пише The Moscow Times.

У червні 2025 року з'явилися повідомлення, що Renault може почати виробництво дронів в Україні, з пропозицією про це до концерну звернулося Міноборони Франції. У самій компанії стверджували, що рішення ще не ухвалено.

"Після цього віцепрем'єр Денис Мантуров заявив, що можлива реалізація таких планів стане "недружньою дією" щодо Росії і попередив, що це також стане перешкодою для повернення Renault в Росію, незважаючи на укладений раніше опціон", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

З 29 вересня найбільший російський виробник легкових автомобілів "АвтоВАЗ" перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень, який діятиме до шести місяців.

Раніше повідомлялося, що російський уряд різко скоротить витрати на створення національної модульної платформи для виробництва електромобілів.

"АвтоВАЗ" не зміг запустит масове виробництво нової Lada Iskra через брак запчастин.