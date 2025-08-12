Брак запчастин: "АвтоВАЗ" не зміг запустити масове виробництво нової Lada

Масове виробництво нового седана Lada Iskra розпочнеться не раніше березня-квітня 2026 року.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на "5 колесо"

Наразі придбати "Іскру" в дилерських центрах неможливо: продавці обмежуються відповідями на кшталт "надійде найближчим часом" або "трохи почекайте", уникаючи згадки конкретних термінів поставки.

Офіційні продажі моделі стартували 20 липня, проте статистика говорить сама за себе. За даними "Автостата", в липні в базі ДІБДР з'явилося лише 21 зареєстроване авто.

З них 20 машин оформили на юридичні особи — ймовірно, це виставкові екземпляри для автосалонів, і тільки одна "Іскра" стала власністю приватного власника.

Причини перенесення запуску серійного виробництва "АвтоВАЗ" офіційно не називає. Проте експерти, опитані "5 колесом", припускають, що затримка пов'язана з браком деталей, перебоями в поставках електронних компонентів і проблемами логістики.

Читайте також: Приїхали. Чому російський автопром опинився в глибокій кризі і до чого тут Китай

Нагадаємо:

"АвтоВаз" з вересня скоротить зарплати працівникам мінімум на 20% через переведення заводу в Тольятті на чотириденний робочий тиждень і переходить на чотириденний робочий тиждень.