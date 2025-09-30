Найбільший автовиробник РФ скоротив робочий тиждень після різкого падіння продажів

З 29 вересня найбільший російський виробник легкових автомобілів "АвтоВАЗ" перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень, який діятиме до шести місяців.

Про це, як пише The Moscow Times, повідомив голова профспілкової організації підприємства Сергій Зайцев.

За його словами, рішення буде переглянуто в разі поліпшення ситуації на авторинку.

Про плани переходу на чотириденний робочий тиждень компанія попереджала ще в липні, коли в ЗМІ з'явилася копія наказу від 21 липня. У документі були зазначені терміни дії нового графіка — з 29 вересня 2025 року по 28 березня 2026 року.

У компанії пояснювали скорочення робочого часу необхідністю "зберегти колектив і уникнути масових скорочень".

На "АвтоВАЗі" проблеми з реалізацією машин. Продажі автомобілів Lada за вісім місяців 2025 року знизилися майже на 25%%, до 211,3 тис штук.

В середині вересня глава "АвтоВАЗу" Максим Соколов повідомив про перегляд виробничих планів: у 2025 році концерн має намір випустити близько 300 тис. автомобілів замість раніше заявлених 500 тис.

На "АвтоВАЗі" працюють близько 40 тис людей, а ще 15 тис працюють у суміжному бізнесі в регіоні.

Читайте також: Приїхали. Чому російський автопром опинився в глибокій кризі і до чого тут Китай

Нагадаємо:

"АвтоВАЗ" не зміг запустит масове виробництво нової Lada Iskra через брак запчастин.